«Спартак» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция товарищеского матча

«Спартак» и «Крылья Советов» встретятся в товарищеском матче в воскресенье, 6 июля. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Результаты товарищеских игр клубов 6 июля можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате России-2024/25 «Спартак» занял четвертое место (57 очков), «Крылья Советов» финишировали на десятой строчке (31 очко). Москвичи победили самарцев в обоих матчах российской премьер-лиги (3:0 дома и 2:0 в гостях), а также в двух играх группового турнира FONBET Кубка России (4:1 дома и 3:0 в гостях).