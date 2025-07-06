Игнатов успешно прошел медосмотр для перехода в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», экс-полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов успешно прошел медосмотр для перехода в «Сочи». В ближайшее время состоится подписание контракта с клубом.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Игнатов близок к переходу в «Сочи» и подпишет контракт по схеме 2+1.

В прошедшем сезоне Игнатов принял участие в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. 25-летний футболист стал свободным агентом после окончания сезона-2024/25.