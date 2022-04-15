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Мостовой оценил вероятность того, что легионеры покинут «Спартак» летом

Мостовой считает, что с вероятностью 80 процентов легионеры покинут «Спартак» летом
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бельгийского защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие о будущем легионеров в клубе.

«Думаю, что с вероятностью 80 процентов легионеры покинут «Спартак» летом. Они пользуются двойным преимуществом — уходят на хороших условиях. Если пользоваться опцией ФИФА, то деньги можно получать в двух клубах. Про это никто не говорит, но поэтому они и хотят уехать», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью клубной пресс-службе сообщил, что легионеры договорились остаться в клубе как минимум до конца сезона.

Красно-белые с 30 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Мостовой
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ФК Спартак (Москва)
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