Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил дебют новичка команды Николы Моро в матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Хавбек вышел на замену на 69-й минуте встречи.

— Моро? Дебют успешный, — сказал Новиков. — Тяжело входить в такие игры. «Ростов» — лидер нашего футбола. Мы рисковали, но календарь такой, что игры через два на третий. Тренировочного процесса немного. Нам приходится сразу бросать его в бой. Состояние Моро нормальное, оно позволяет ему играть определенное количество времени. Будем потихоньку вводить его в состав. (Наталья Юрина)