«Успешный». Новиков — о дебюте Моро за «Динамо»
21:50
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил дебют новичка команды Николы Моро в матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Хавбек вышел на замену на 69-й минуте встречи.
— Моро? Дебют успешный, — сказал Новиков. — Тяжело входить в такие игры. «Ростов» — лидер нашего футбола. Мы рисковали, но календарь такой, что игры через два на третий. Тренировочного процесса немного. Нам приходится сразу бросать его в бой. Состояние Моро нормальное, оно позволяет ему играть определенное количество времени. Будем потихоньку вводить его в состав. (Наталья Юрина)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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