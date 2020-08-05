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Урунов стал игроком «Спартака»

12:03
Остон Урунов стал игроком «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Остон Урунов стал игроком «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Уфы» Остона Урунова.19-летний футболист подписал долгосрочный контракт с московским клубом. Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером.

Остон Урунов в феврале перешел из ташкентского «Локомотива» в «Уфу», где провел десять матчей в премьер-лиги. Молодой футболист не успел отметиться результативными действиями.

Ранее появлялась информация, что «Спартак» заплатит за Урунова 2 миллиона евро, а зарплата молодого игрока составит 600 тысяч.

Футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-05-oston_urunov__novyy_igrok_spartaka/

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