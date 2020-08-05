Урунов стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Уфы» Остона Урунова.19-летний футболист подписал долгосрочный контракт с московским клубом. Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером.

Остон Урунов в феврале перешел из ташкентского «Локомотива» в «Уфу», где провел десять матчей в премьер-лиги. Молодой футболист не успел отметиться результативными действиями.

Ранее появлялась информация, что «Спартак» заплатит за Урунова 2 миллиона евро, а зарплата молодого игрока составит 600 тысяч.

Футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.