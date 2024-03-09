«Урал» — «Зенит»: гости ведут в счете после первого тайма

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«Зенит» побеждает «Урал» по итогам первого тайма матча 20-го тура РПЛ. Счет в игре на данный момент 1:0.

Гол на 38-й минуте забил защитник питерцев Дуглас Сантос после углового, выполненного Артуром.

«Зенит» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 13-й строчке (20 очков).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит».