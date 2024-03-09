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Судейство

9 марта, 15:05

Арбитра Цыганка выбрали для судейства матчей «Рубина»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Цыганок в шестой раз в чемпионате России-2023/24 получил назначение в качестве судьи. При этом четыре из этих шести матчей — игры с участием «Рубина».

Он работал на встречах «Рубин» — «Крылья Советов» (5-й тур, 2:1), «Сочи» — «Рубин» (15-й тур, 0:2) и «Динамо» — «Рубин» (17-й тур, 1:0). А сегодня будет обслуживать матч «Рубин» — «Пари НН».

Рефери, который переехал из Владивостока в Калининград, уникален — его словно прикрепили к казанскому клубу в этом чемпионате. Ни один судья не обслуживал игры одной и той же команды настолько часто в процентном отношении к общему числу своих матчей.

Кирилл Левников четырежды встречался с ЦСКА, но у него, в отличие от Цыганка, количество игр достигло 11. Сергей Карасев четырежды попадал на «Зенит», однако у него 12 матчей. Павел Кукуян четыре раза судил матчи «Спартака», но у него 10 встреч в этом чемпионате.

Отметим, что Цыганок еще трижды работал на матчах с участием «Рубина» в другом качестве: «Локомотив» — «Рубин» (1-й тур, 2:2, резервный), «Рубин» — «Динамо» (6-й тур, 2:2, АВАР), «Рубин» — ЦСКА (12-й тур, 0:0, резервный).

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Ростов
 - : -
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Балтика – Пари НН
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