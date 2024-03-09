Арбитра Цыганка выбрали для судейства матчей «Рубина»

Сергей Цыганок в шестой раз в чемпионате России-2023/24 получил назначение в качестве судьи. При этом четыре из этих шести матчей — игры с участием «Рубина».

Он работал на встречах «Рубин» — «Крылья Советов» (5-й тур, 2:1), «Сочи» — «Рубин» (15-й тур, 0:2) и «Динамо» — «Рубин» (17-й тур, 1:0). А сегодня будет обслуживать матч «Рубин» — «Пари НН».

Рефери, который переехал из Владивостока в Калининград, уникален — его словно прикрепили к казанскому клубу в этом чемпионате. Ни один судья не обслуживал игры одной и той же команды настолько часто в процентном отношении к общему числу своих матчей.

Кирилл Левников четырежды встречался с ЦСКА, но у него, в отличие от Цыганка, количество игр достигло 11. Сергей Карасев четырежды попадал на «Зенит», однако у него 12 матчей. Павел Кукуян четыре раза судил матчи «Спартака», но у него 10 встреч в этом чемпионате.

Отметим, что Цыганок еще трижды работал на матчах с участием «Рубина» в другом качестве: «Локомотив» — «Рубин» (1-й тур, 2:2, резервный), «Рубин» — «Динамо» (6-й тур, 2:2, АВАР), «Рубин» — ЦСКА (12-й тур, 0:0, резервный).