«Урал» — «Зенит»: Дзюба стал единоличным лидером РПЛ по голевым передачам
12:16
Форвард «Зенита» Артем Дзюба в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом» записал в свой актив результативную передачу. Он вышел в лидеры РПЛ по этому показателю.
В активе у Дзюбы шесть ассистов. По пять передач у Алексея Ионова («Ростов») и Николая Димитрова («Урал»).
В матче с «Уралом» Дзюба сделал голевой пас Браниславу Ивановичу. Также в его активе пять голов в нынешнем сезоне. По ходу матча «Зенит» ведет со счетом 2:0.
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