«Урал» завтра сделает заявление по поводу матчей без зрителей

«Урал» завтра сделает официальное объявление касаемо предстоящих матчей. Ранее сообщалось, что домашние матчи команды, запланированные до конца апреля в Екатеринбурге, пройдут без болельщиков.

Такое решение принято в связи с запретом проведения в Свердловской области мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет будет действовать до конца апреля.

— По поводу информации о проведении ближайших домашних матчей без зрителей наш клуб выпустит официальное заявление завтра. Мы также как и вы обеспокоены сложившейся ситуацией, — отмечается в сообщении клуба.