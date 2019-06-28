"Урал" заинтересовался португальским лидером софийского ЦСКА

"Урал" проявляет интерес к полузащитнику софийского ЦСКА Тиагу Родригесу, cообщает Topsport.

В завершившемся сезоне 27-летний футболист провел 40 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt, трансферная стоимость Родригеса по состоянию на 24 июня составляла 3 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 "Урал" занял 10-е место в РПЛ, а в финале Кубка России проиграл "Локомотиву" (0:1).