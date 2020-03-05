«Урал» взял в свой самолет болельщиков, которые приехали в Ярославль на отмененный матч команды с «Шинником»

«Урал» компенсировал нескольким болельщикам команды поездку в Ярославль на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Шинника», который был отменен из-за непригодного состояния газона.

Екатеринбуржский клуб, который вылетел в Сочи на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против местной команды, взял в свой самолет нескольких фанатов, которые приехали поддержать команду в кубковой встрече. Как сообщает пресс-служба «Урала», болельщикам помогут с обратным трансфером после игры с «Сочи».

— В качестве компенсации за неудачную поездку в Ярославль, «Урал» взял в самолет до Сочи нескольких болельщиков нашей команды, которые приехали поддержать клуб в Кубке России. Так же «Урал» поможет болельщикам и с обратным трансфером из Сочи сразу после игры, — сообщает пресс-служба «Урала».

Добавим, что в качестве компенсации за неудачную поездку в Ярославль, «Урал» взял в самолет до Сочи нескольких болельщиков нашей команды, которые приехали поддержать клуб в Кубке России. Так же «Урал» поможет болельщикам и с обратным трансфером из Сочи сразу после игры. — ФК Урал (@FCURAL) March 5, 2020

Матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Сочи» — «Урал» состоится в воскресенье, 8 марта, начало — в 16.30 по московскому времени. Встреча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесена на 18 марта. Точные время и место проведения матча в данный момент неизвестны.