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«Урал» вырвал победу в матче с «Динамо». Решающий гол забил Погребняк

9 июля 2020, 18:55
«Урал» — «Динамо». Фото ФК «Урал».
«Урал» — «Динамо». Фото ФК «Урал».
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«Урал» победил «Динамо» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

На 22-й минуте счет открыл Отман Эль-Кабир. На 32-й минуте гости отыгрались после автогола Романа Емельянова (первоначально гол был записан на Артура Юсупова).

В концовке решающий гол забил Павел Погребняк, вернувшийся в игру после болезни коронавирусом и длительного восстановления.

«Урал» набрал 35 очков и занимает седьмое место. «Динамо» на девятом месте — 32 очка. В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Динамо» примет «Крылья Советов».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига.

27-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:1)

Голы: Эль-Кабир, 22 (1:0). Емельянов, 31 — в свои ворота (1:1). Погребняк, 90+2 (2:1).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бумаль (Бавин, 79), Егорычев (Панюков, 74), Калинин, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бикфалви (Погребняк, 79), Кухарчик (Ефремов, 66).

«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Юсупов (Хильемарк, 58), Соснин (Морозов, 46), Жоаузинью (Карапузов, 46), Игбун, Комличенко (Данилин, 67), Филипп (Панченко, 77).

Предупреждения: Игбун, 29. Соснин, 42. Бумаль, 51. Нойштедтер, 83. Погребняк, 90+4.

Судьи: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Богданов (Верея).

9 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — Динамо

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