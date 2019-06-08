"Урал" возвращает из аренды пять футболистов

Пять игроков "Урала", выступавших на правах аренды в составах других команд, будут с 12 июня готовиться к новому сезону в составе екатеринбургского клуба.

Как сообщается на официальном сайте "Урала", речь идет о вратаре Дмитрии Арапове, полузащитнике Никите Глушкове, Александре Щербакове и Александре Ломакине, а также нападающем Артеме Юсупове.

Дмитрий Арапов выступал за "Чайку" из Ростовской области, вместе с которой завоевал путевку в ФНЛ. Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место. Александр Ломакин провел в ФНЛ в минувшем сезоне провел 29 игр за воронежский "Факел". Никита Глушков весеннюю часть сезона провел в калининградской "Балтике", сыграв за этот клуб 11 матчей. А нападающий Артем Юсупов выступал весной в "Зените-2" и записал на свой счет один забитый мяч в 5 проведенных встречах.