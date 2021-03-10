«Урал» сыграл вничью с «Уфой» в матче молодежного первенства
13:11
«Урал» и «Уфа» сыграли вничью в матче 17-го тура молодежного первенства — 2:2.
«Уфа» занимает пятое место в группе B молодежного первенства с 20 очками в 17 матчах, «Урал» идет на девятой строчке с 14 очками.
Молодежные команды
17-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 2:2 (2:1)
Голы: Смольников, 11 (1:0). Ковальчук, 26 (1:1). Куликов, 36 (2:1). Колесников, 90+4 (2:2).
Удаления: Пикарев (Уфа — мол.), 7. Абдуллаев (Урал — мол.), 49.
Судья: Плиско (Ленинградская область).
10 марта. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж «Урал».
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