Онопко рассказал о шансах «Спартака» на чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Виктор Онопко оценил шансы красно-белых на победу в чемпионате России по итогам сезона-2020/21.

— Не поспешил ли Дмитрий Аленичев заявить, что домашнее поражение 0:2 от «Рубина» перечеркнуло шансы «Спартака» в борьбе за золото?

— Думаю, здесь сыграло свою роль еще и кубковое поражение от «Динамо». Эти неудачи и невыразительная игра породили разговоры о том, что главная проблема «Спартака» — неопределенность, в которой пребывает команда, появившаяся в связи с предстающим уходом Тедеско. Но 6:1 с «Краснодаром» перечеркнули мнения скептиков, вернув красно-белых в чемпионскую гонку. И это безусловная заслуга тренера, угадавшего с составом и тактикой, козырем в которой стала атакующая связка рослого Соболева со скоростным Ларссоном. Может, теперь на фарт Тедеско стоит проводить матчи в компании Федуна в виповской ложе? (смеется). А если серьезно, то насколько велик запас прочности «Спартака», можно будет прикинуть уже в следующем матче с разогнавшимся «Динамо».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками после 21 матча. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка.

(Александр Львов)

«Васин — защитник от бога с данными Беккенбауэра». Онопко — об уходе из ЦСКА, «Спартаке» и поступке, за который стыдно