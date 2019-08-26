«Урал» дома принимает «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России. Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти за эпизод в штрафной площади гостей на 11-й минуте игры.

Хавбек «Урала» Юрий Бавин выбежал из-за спины полузащитника Душана Лагатора, после чего упал на газон в штрафной площади «Сочи» из-за столкновения с футболистом соперника.

Видеопомощник Карасева попросил арбитра остановить матч, чтобы проверить эпизод на наличие нарушения правил. После небольшой паузы Сергей сам посмотрел повтор с фолом на Бавине и назначил пенальти в ворота «Сочи».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

? Эпизод с использованием VAR и назначением пенальти. Эрик Бикфалви забил свой 3-й гол в сезоне.



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