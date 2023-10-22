«Урал» — «Сочи»: хозяева отыграли один мяч

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев забил на 38-й минуте матча 12-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:3.

Эммерсон со стандарта выполнил подачу в штрафную, после верховой борьбы мяч отскочил на Егорычева, который ударом с полулета поразил ворота.