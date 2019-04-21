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"Урал" - "Рубин": судья ошибся, не назначив пенальти?

Эпизод матча 24-го тура чемпионата России "Урал" - "Рубин". Эпизод матча 24-го тура чемпионата России "Урал" - "Рубин".
Эпизод матча 24-го тура чемпионата России "Урал" - "Рубин".
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На 78-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Урал" - "Рубин" правильное решение принял арбитр Николай Волошин, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей.

Рефери, занявший хорошую позицию, заметил, что ни в одном из двух единоборств игроки казанской команды не нарушали правила в борьбе с Эль-Кабиром.

В первом тайме Волошин также поступил правильно, не наказав хозяев поля пенальти и вынеся предупреждение казанцу Степанову за симуляцию. (Александр Бобров)

Урал - Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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