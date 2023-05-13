«Урал» дома обыграл «Оренбург»

«Урал» дома обыграл «Оренбург» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:1.

В составе хозяев отличился форвард Александр Юшин, который забил на 62-й минуте матча.

За «Оренбург» забил Владимир Обухов, который сравнял счет на 83-й минуте встречи и спас свою команду от поражения.

Победный для «Урала» мяч был забит на 89-й минуте встречи после удара защитника Артема Мамина. Мяч отскочил от полузащитника «Оренбурга» Кирилла Капленко в ворота гостей.

«Урал» располагается на 11-й строчке с 30 очками за 27 матчей. «Оренбург» находится на 8-м месте с 39 очками.