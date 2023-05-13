Дуарте ответил на вопрос об игре за «Спартак»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте в разговоре с «СЭ» рассказал, как он себя чувствует в стане красно-белых.

«Чувствую себя хорошо в «Спартаке», — сказал Дуарте «СЭ».

В этом сезоне 23-летний парагваец провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Спартак» занимает 4-е место с 49 очками в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

13 мая красно-белые сыграют на выезде с «Химками».