«Урал» объявил об аренде Калинина из «Динамо»
Защитник «Динамо» Игорь Калинин стал игроком «Урала». Аренда 24-летнего игрока рассчитана до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. Калинин будет выступать за «Урал» под номером 95.
Футболист перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Рубина».
В этом сезоне он не провел ни одного матча в премьер-лиге, однако 12 раз попадал в заявку. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2022 года.
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Трансферное окно в РПЛ закрывается. Онлайн
Добро пожаловать, Игорь Калинин!?? ?? Состав шмелей пополнил 24-летний экс-защитник @fcdm_official — @kalinin_igor13 ? ?? Рост: 185 см Вес: 75 кг Амплуа: защитник Предыдущий клуб: @fcdm_official Гражданство: Россия ?? Украина ?? ?? Желаем Игорю хорошей игры, отсутствия травм и яркого выступления за нашу команду!?