«Урал» объявил о переходе нападающего Юшина в «Родину»

«Урал» объявил об уходе нападающего Александра Юшина. Форвард переходит в «Родину».

Контракт 28-летнего россиянина истекал летом 2024 года.

За два года в клубе из Екатеринбурга Юшин провел 62 матча и забил 8 голов. В этом сезоне он забил 1 гол и отдал 1 передачу в 19 играх за «Урал».