«Краснодар» продлил контракт с Кривцовым до 2029 года

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Никитой Кривцовым.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт истекал летом 2026-го.

В этом сезоне 21-летний россиянин провел за «быков» 22 матча и забил 2 гола. Всего на счету Кривцова 71 матч за «Краснодар», в которых он забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.