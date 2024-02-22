«Урал» подписал контракт с Алексеем Ионовым

Бывший полузащитник «Ростова» Алексей Ионов подписал контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

35-летний футболист будет выступать за «Урал» под 11-м номером.

Ионов провел первую половину сезона-2023/24 в «Ростове». Его контракт с ростовчанами был расторгнут в декабре. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 14 матчей, отличившись одной голевой передачей.

До этого Ионов выступал за «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Анжи», «Кубань» и «Зенит». На его счету 4 гола в 39 матчах за сборную России.

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