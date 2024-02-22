Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

«Урал» подписал контракт с Алексеем Ионовым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Ионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Ростова» Алексей Ионов подписал контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

35-летний футболист будет выступать за «Урал» под 11-м номером.

Ионов провел первую половину сезона-2023/24 в «Ростове». Его контракт с ростовчанами был расторгнут в декабре. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 14 матчей, отличившись одной голевой передачей.

До этого Ионов выступал за «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Анжи», «Кубань» и «Зенит». На его счету 4 гола в 39 матчах за сборную России.

В РПЛ закрывается зимнее окно. Все сделки в режиме онлайн

Источник: ФК «Урал»
Алексей Ионов
Футбол
ФК Ростов
ФК Урал
1
1
Читайте также
«Интер Майами» обыграл «Реал Солт-Лейк» в первом матче сезоне МЛС
Сборная Германии не считается главным фаворитом домашнего Евро-2024
Песков назвал позорными и стыдными оскорбления Байдена в адрес Путина
Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая Звезда»
В Воронеже возбуждено дело в отношении выбросившей сына из окна девушки
Российские хакеры рассекретили военкомов Украины и нашли среди них любителей БДСМ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Марио Фернандес исключен из списка А в заявке «Зенита». Объясняем, почему так произошло
«Рубин» арендовал Биеловича у «Спартака» из Суботицы
В РПЛ закрывается зимнее окно. Все сделки в режиме онлайн
«Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки команды на сезон в РПЛ
Зобнин: «Промес — лидер «Спартака». Спасибо ему за это»
«Спартак» вывел Классена и Свинова из заявки в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС вернется к публикации переговоров судей с ВАР в социальных сетях

Костанца: «В России очень дорогая доставка еды! В Рио-де-Жанейро дешевле поесть в ресторане»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости