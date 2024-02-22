РФС вернется к публикации переговоров судей с ВАР в социальных сетях

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о публикации переговоров ВАР в социальных сетях.

— Была история с публикацией переговоров ВАР. Почему ее больше нет?

— Проводим обучение, чтобы переговоры проходили в соответствии с самыми современными требованиями ФИФА. Закончим — вернемся к этой истории. Подобная информация — часть контента. Большое количество болельщиков не обязаны разбираться в правилах, они должны интуитивно понимать футбол. Но объяснение решений и доступ к переговорам делают футбол интереснее.

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.