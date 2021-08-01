Экс-ассистент Шевченко в сборной Украины стал одним из возможных кандидатов на замену Николичу в «Локомотиве»
Как стало известно «СЭ, руководство «Локомотива» в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна рассматривает итальянского специалиста Мауро Тассотти как возможную замену Марко Николичу на посту главного тренера команды.
Ранее 61-летний Тассотти входил в тренерский штаб сборной Украины, которую до 1 августа 2021-го возглавлял Андрей Шевченко. С 1997-го по 2014 итальянец работал на разных должностях в структуре «Милана».
42-летний Николич стал тренером железнодорожников в мае 2020-го. Вместе с москвичами он выиграл БЕТСИТИ Кубок России в прошлом сезоне и занял третье место в Тинькофф РПЛ-2020/21.
63-летний Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». 34-летний Цорн — технический директор клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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