«Урал» не забивал ЦСКА более девяти часов
Форвард Эрик Бикфалви открыл счет в гостевом матче против ЦСКА и забил первый мяч «Урала» в ворота армейцев с 2015 года. Безголевая серия уральцев в этом противостоянии растянулась 821 минуту. Точные удары Спартака Гогниева и Эрика Бикфалви разделили восемь матчей, в которых красно-синие одержали семь сухих побед при одной ничьей. (Кирилл Бурдаков)
10 последних матчей ЦСКА и «Урала»:
|
Дата
|
Город
|
Тренер ЦСКА
|
Тренер «Урала»
|
Счет
|
Голы
|
17.10.2015
|
Химки
|
Леонид Слуцкий
|
Вадим Скрипченко
|
3:2
|
Панченко, Думбья, Вернблум — Асеведо, Гогниев
|
28.04.2016
|
Екатеринбург
|
Леонид Слуцкий
|
Вадим Скрипченко
|
3:0
|
Оланаре, Муса, Дзагоев
|
13.08.2016
|
Екатеринбург
|
Леонид Слуцкий
|
Вадим Скрипченко
|
1:0
|
Миланов
|
03.12.2016
|
Москва
|
Леонид Слуцкий
|
Александр Тарханов
|
4:0
|
Траоре-2, Натхо, Чалов
|
19.08.2017
|
Екатеринбург
|
Виктор Гончаренко
|
Александр Тарханов
|
0:0
|
-
|
03.03.2018
|
Москва
|
Виктор Гончаренко
|
Александр Тарханов
|
1:0
|
Дзагоев
|
01.09.2018
|
Москва
|
Виктор Гончаренко
|
Дмитрий Парфенов
|
4:0
|
Чалов-3, Бистрович
|
16.03.2019
|
Екатеринбург
|
Виктор Гончаренко
|
Дмитрий Парфенов
|
1:0
|
Мариу Фернандес
|
29.09.2019
|
Екатеринбург
|
Виктор Гончаренко
|
Дмитрий Парфенов
|
3:0
|
Магнуссон, Сигурдссон, Бийол
|
01.03.2020
|
Москва
|
Виктор Гончаренко
|
Дмитрий Парфенов
|
0:1
|
Бикфалви