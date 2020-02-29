«Урал» не забивал ЦСКА более девяти часов

Форвард Эрик Бикфалви открыл счет в гостевом матче против ЦСКА и забил первый мяч «Урала» в ворота армейцев с 2015 года. Безголевая серия уральцев в этом противостоянии растянулась 821 минуту. Точные удары Спартака Гогниева и Эрика Бикфалви разделили восемь матчей, в которых красно-синие одержали семь сухих побед при одной ничьей. (Кирилл Бурдаков)

10 последних матчей ЦСКА и «Урала»: