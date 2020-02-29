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«Урал» не забивал ЦСКА более девяти часов

16:15
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Форвард Эрик Бикфалви открыл счет в гостевом матче против ЦСКА и забил первый мяч «Урала» в ворота армейцев с 2015 года. Безголевая серия уральцев в этом противостоянии растянулась 821 минуту. Точные удары Спартака Гогниева и Эрика Бикфалви разделили восемь матчей, в которых красно-синие одержали семь сухих побед при одной ничьей. (Кирилл Бурдаков)

10 последних матчей ЦСКА и «Урала»:

Дата

Город

Тренер ЦСКА

Тренер «Урала»

Счет

Голы

17.10.2015

Химки

Леонид Слуцкий

Вадим Скрипченко

3:2

Панченко, Думбья, Вернблум — Асеведо, Гогниев

28.04.2016

Екатеринбург

Леонид Слуцкий

Вадим Скрипченко

3:0

Оланаре, Муса, Дзагоев

13.08.2016

Екатеринбург

Леонид Слуцкий

Вадим Скрипченко

1:0

Миланов

03.12.2016

Москва

Леонид Слуцкий

Александр Тарханов

4:0

Траоре-2, Натхо, Чалов

19.08.2017

Екатеринбург

Виктор Гончаренко

Александр Тарханов

0:0

-

03.03.2018

Москва

Виктор Гончаренко

Александр Тарханов

1:0

Дзагоев

01.09.2018

Москва

Виктор Гончаренко

Дмитрий Парфенов

4:0

Чалов-3, Бистрович

16.03.2019

Екатеринбург

Виктор Гончаренко

Дмитрий Парфенов

1:0

Мариу Фернандес

29.09.2019

Екатеринбург

Виктор Гончаренко

Дмитрий Парфенов

3:0

Магнуссон, Сигурдссон, Бийол

01.03.2020

Москва

Виктор Гончаренко

Дмитрий Парфенов

0:1

Бикфалви

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