"Урал" – "Локомотив": Эль-Кабир вывел хозяев вперед

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир забил гол на 46-й минуте матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Урал" – "Локомотив": 29-й тур, РПЛ, онлайн-трансляция, начало – в 11.30 (мск).

"Локомотив" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 34 баллами располагается на 11-й строчке.

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