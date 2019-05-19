12:37 | Футбол — РПЛ

"Урал" – "Локомотив": Эль-Кабир вывел хозяев вперед

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Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир забил гол на 46-й минуте матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Урал" – "Локомотив": 29-й тур, РПЛ, онлайн-трансляция, начало – в 11.30 (мск).

"Локомотив" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 34 баллами располагается на 11-й строчке.

Урал - Локомотив

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