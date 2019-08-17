Нападающий «Крыльев Советов» Раду Гынсарь забил гол на 27-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Урала».

Игроки «Крыльев Советов» быстро разыграли стандарт на правом фланге, хавбек Дмитрий Кабутов получил мяч на краю штрафной и навесил во вратарскую «Урала», куда набежал Гынсарь ударом головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.

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