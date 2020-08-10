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«Урал» — «Динамо»: Нжи открыл счет в матче

10 августа 2020, 17:41
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Форвард «Динамо» Клинтон Нжи забил гол в ворота «Урала» в матче первого тура РПЛ. Игра проходит в Екатеринбурге.

После розыгрыша углового у ворот московской команды хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски получил мяч и запустил в прорыв Нжи, который добежал до штрафной «Урала» и пробил в дальний угол ворот.

Урал — Динамо

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