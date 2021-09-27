«Урал» — «Арсенал»: Бикфалви открыл счет
17:07
«Урал» открыл счет в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
На пятой минуте отличился Эрик Бикфалви. Счет матча — 1:0 в пользу «Урала»
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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