«Рубин» хотел подписать Фалькао из «Порту»: «Президент запросил 60 миллионов евро»

Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, работавший в клубе с 2008 по 2012 год, рассказал о том, что казанский клуб интересовался Радамелем Фалькао в период его выступлений за «Порту».

— Бердыев рассказывал, что «Рубин» в свое время следил за Робиньо и Ди Марией. Были на вашей памяти будущие звезды, кого не решились подписать?

— Да мы всех смотрели, даже хотели подписать 17-летнего Лукаку из «Андерлехта», нам нужен был нападающий. Мы с главой селекционной службы Федоровым ездили смотреть его и Буссуфу. Его агентом был отец — он сказал, что хочет, чтобы Ромелу играл только в Англии. У нас был конкретный интерес, мы бы с удовольствием его взяли.

Много таких примеров: кто-то не хотел ехать, кто-то просил завышенную зарплату, кого-то клуб не отпускал или просил космические отступные. Мы, например, спрашивали у «Порту» о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца 60 миллионов евро. Ну как мы его возьмем за такие деньги?

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