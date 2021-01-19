Умяров рассказал, как воспринял решение Тедеско покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии «СЭ» признался, что был в шоке, когда узнал о решении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско покинуть клуб по окончании контракта.

— Как вы восприняли слова Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт?

— Узнал об этом после игры в Москве, я же не ездил с командой. Был в шоке, этого ничего не предвещало. Это жизнь, все может произойти. Я попереживал немного, но хорошо, что он останется конца. Мы хорошо идем в этом сезоне, так что это правильное решение.

— Какие вы загадали желания на новый год? Победу на молодежном Евро?

— Я всегда ставлю самые высокие цели. Я очень хочу побороться и за самые высокие места на Евро, и в РПЛ. Приложим максимум усилий, чтобы все это стало реальным.

— Есть отличия между нынешним сбором и первым прошлогодним?

— В прошлом году это был первый очень силовой сбор. После него мы уже и Тарасовку прошли, так что сейчас намного легче. Но все равно после месяца отдыха это тяжеловато. Все спокойно относятся, это футбольная жизнь.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил сначала в раздевалке игрокам, а позже — на пресс-конференции, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.

(Артем Калинин)