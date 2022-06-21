Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:25

Умяров — об уходе Ещенко: «Грустно! Безумно благодарен ему, он помог в адаптации каждому»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» отреагировал на уход Андрея Ещенко из клуба.

— Буквально недавно услышал об этом — папа рассказал, — сказал Умяров «СЭ». — Не успел даже написать что-то Андрею. Еще предстоит это сделать. Грустно, конечно. Когда я только пришел в «Спартак», он уже был в команде. Ещенко с Ребровым — ветеранчики, которые помогли в адаптации каждому. Я безумно благодарен. Я еще напишу ему! Чему меня научил Ещенко? Когда человек приходит в новый коллектив — он зажатый. Сужу по себе: в 18 лет я был таким, в новой команде чувствовал себя некомфортно. Но шутки от Ещенко... Андрей реально раскрепощал — это помогало общаться, коммуницировать в новом кругу. Он очень помогал.

Ещенко работал в тренерском штабе «Спартака» с января 2022 года — с момента завершения карьеры футболиста. 38-летний россиянин выступал за красно-белых с июля 2016 года по январь нынешнего года.

Наиль Умяров. «После финала Кубка спросил Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Интервью Наиля Умярова

Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Александр Медведев надеется, что легионеры «Зенита» не покинут клуб после решения ФИФА
Федотов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к Терехову
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Мы были бы рады, если бы сыграли со «Спартаком» на «Кубке Матч Премьер»
Тренер «Сочи» Гаранин сообщил, что Кассьерра не тренируется с командой
Федотов сообщил, что ЦСКА не выкупит Языджи
ФИФА разрешил легионерам РПЛ приостановить контракты еще на год. Какие клубы пострадают больше всего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» расторг контракт с Ильиным по обоюдному согласию

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости