Умяров — об уходе Ещенко: «Грустно! Безумно благодарен ему, он помог в адаптации каждому»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» отреагировал на уход Андрея Ещенко из клуба.

— Буквально недавно услышал об этом — папа рассказал, — сказал Умяров «СЭ». — Не успел даже написать что-то Андрею. Еще предстоит это сделать. Грустно, конечно. Когда я только пришел в «Спартак», он уже был в команде. Ещенко с Ребровым — ветеранчики, которые помогли в адаптации каждому. Я безумно благодарен. Я еще напишу ему! Чему меня научил Ещенко? Когда человек приходит в новый коллектив — он зажатый. Сужу по себе: в 18 лет я был таким, в новой команде чувствовал себя некомфортно. Но шутки от Ещенко... Андрей реально раскрепощал — это помогало общаться, коммуницировать в новом кругу. Он очень помогал.