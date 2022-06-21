Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков петербургского клуба не сыграет в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер».

«Достаточно много игроков не смогут сыграть по разным причинам. По мере приезда игроки будут прибавляться, надеюсь. Ловрен должен начать в общей группе, Алипу предоставлен отдых после сборной, Барриос приедет, Вендел и Алберто вот-вот. Плюс Саша Ерохин довосстанавливается, будет готов позже. Караваев — единственный, кто точно не сможет сыграть на турнире» , — сказал Семак.

Помимо «Зенита» в турнире примут участие ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород».

Матчи пройдут на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.