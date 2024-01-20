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Умяров отметил прогресс Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Видно, что партнеры ему больше доверяют»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о прогрессе хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Сейчас на Кубке Африки играет Бонгонда, переписываетесь с ним?

— Не переписываемся, но у него и так много забот сейчас. Видел, что сборная ДР Конго сыграла вничью, он провел весь матч на поле. Я смотрел обзор. Хочется, чтобы наши спартаковцы побольше побеждали, были в хорошем настроении.

— В связи с международным баном, который есть в России, интерес к международному футболу у тебя понизился или ты смотришь его по-прежнему?

— Еще больше смотрю: всю Испанию, Англию по возможности, Германию. Нельзя сказать, что понизился.

— Ты первой назвал Испанию, почему?

— Потому что последние игры смотрел испанского чемпионата.

— То есть и за Захаряном более-менее наблюдаешь?

— По возможности — да, смотрел игры. Хорошо осваивается. Смотрел в начале, когда он выходил на 5-10 минут. Тяжело ему было. Сейчас видно, что с мячом адаптировался, видно, что партнеры доверяют больше.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу в 21 матче за испанскую команду во всех турнирах.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Реал Сосьедад
Наиль Умяров
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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