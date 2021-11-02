Геркус не верит в покупку акций «Спартака» шейхами

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку «Спартака» арабской компанией City Football Group.

«Мне кажется, такая сделка маловероятна. 20 процентов — недостаточно для влияния. Вдобавок у наших клубов слабая экономика и небольшая квота в еврокубках. Не верится», — сказал Геркус «СЭ».

Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. Речь идет о приобретении примерно 20 процентов акций клуба.

По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Они уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (за игрой наблюдали в компании генерального директора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба.