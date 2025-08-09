Умяров извинился перед болельщиками «Спартака» после поражения от «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров извинился перед болельщиками команды после поражения от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

— Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками за такой период который у нас есть, у команды, — начал Умяров. — Болельщики не заслуживают того, что происходит сейчас. Хотелось бы выбраться из этой ситуации. «Спартак» не может начинать так сезон. Мы приложим все усилия.

— Что происходит?

— Результат неприемлемый для нас. Когда нет побед, конечно, это кризис. Еще раз повторюсь, нужно всем вместе собраться и вернуться как можно скорее, — сказал Умяров.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.