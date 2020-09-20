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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. «Спартак» выразил соболезнования

09:59
Михаил Борисов. Фото ФК «Спартак»
Михаил Борисов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» выразил соболезнование родным и близким ведущего «Русского лото» Михаила Борисова, который умер в субботу, 19 сентября.

«Сегодня ночью в Москве ушел из жизни известный актёр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», — написала пресс-служба московского клуба.

По информации РЕН ТВ, у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, Борисов был введен в состояние медикаментозной комы. Позже актер скончался.

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