Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. «Спартак» выразил соболезнования

«Спартак» выразил соболезнование родным и близким ведущего «Русского лото» Михаила Борисова, который умер в субботу, 19 сентября.

«Сегодня ночью в Москве ушел из жизни известный актёр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», — написала пресс-служба московского клуба.

По информации РЕН ТВ, у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, Борисов был введен в состояние медикаментозной комы. Позже актер скончался.