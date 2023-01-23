Каррера: «Для меня РПЛ — пятая лига мира»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне российского футбола.

«Для меня РПЛ — пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Первую строчку в рейтинге 2022 года заняла бразильская серия А (1181). Второе место занимает английская премьер-лига (1086), третье — испанская ла лига (967,5).