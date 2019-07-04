16:17 | Футбол — РПЛ

Украинский хавбек, пообещавший травмировать игрока "Краснодара-2", сообщил о поступивших угрозах

5
Обсудить

Украинский полузащитник венгерского клуба "Халадаша" Юрий Габовда, который обещал травмировать футболиста "Краснодара-2" в предстоящем товарищеском матче, удалил скандальный сторис в своем Instagram. 30-летний хавбек признался, что ему угрожают.

– Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали, – приводит слова Габовды Tribuna.com.

Матч "Халадаш""Краснодар-2" состоится 5 июля.

"Как минимум одна москальская рожа ляжет". Украинский футболист – о матче с "Краснодаром-2"

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1075985969.html

5
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ