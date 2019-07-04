Украинский хавбек, пообещавший травмировать игрока "Краснодара-2", сообщил о поступивших угрозах

Украинский полузащитник венгерского клуба "Халадаша" Юрий Габовда, который обещал травмировать футболиста "Краснодара-2" в предстоящем товарищеском матче, удалил скандальный сторис в своем Instagram. 30-летний хавбек признался, что ему угрожают.

– Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали, – приводит слова Габовды Tribuna.com.

Матч "Халадаш" – "Краснодар-2" состоится 5 июля.

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