В этот уик-энд после паузы на международные матчи сборных возобновился чемпионат России. И одна из центральных игр 17-го тура российской премьер-лиги пройдет в воскресенье, 24 ноября, в Екатеринбурге, где местный «Урал» примет московский «Спартак». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«Урал» на время паузы в чемпионате отправился на теплый Кипр, где принял участие в товарищеском турнире. Оба матча, к слову, команда Дмитрия Парфенова выиграла. В соперниках были московская «Родина» и местный «Пафос». Еще одну встречу с кипрским «Эносисом» она проиграла.

Исход матчей клубов после игр сборных всегда сложно предсказать. Но новому главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско очень необходима была пауза, чтобы лучше донести свои идеи игрокам. Да, москвичи нащупали свою игру, поднялись на шестое место в таблице, но случаются и осечки, как было в позапрошлом туре, когда команда немецкого специалиста дома уступила крепкому «Арсеналу».

Тем не менее, в БК «Лига Ставок» отдают небольшое предпочтение гостям — победу «Спартака» можно взять с коэффициентом 2,10, а выигрыш хозяев — за 3,60. Ничью БК «Лига Ставок» оценивает с коэффициентом 3,50.

Тедеско выстраивает игру команды в первую очередь от обороны, а «Урал», вероятнее всего, отдаст инициативу фавориту, поэтому вряд ли стоит ждать верхового матча. «Тотал» меньше 2,5 гола в этом матче можно взять с коэффициентом 1,85, а «тотал» больше 2,5 мяча оценивается БК «Лига Ставок» с коэффициентом 2,00.

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