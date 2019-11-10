В воскресенье, 10 ноября, в центральном матче 16-го тура РПЛ встретятся прямые конкуренты за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон — «Локомотив» и «Краснодар». Встреча на «РЖД Арене» начнется в 19.00 по московскому времени.

Обе команды в середине недели провели свои матчи в еврокубках. «Быки» добились закономерной в общем-то победы над «Трабзонспором» (3:1), а «Локо» обидно проиграл «Ювентусу» (1:2), хотя имел все шансы если уж не на победу, то точно на ничью. Скажется ли этот результат на настроении железнодорожников и в особенности голкипера Гильерме? Букмекеры полагают, что фаворитом встречи в любом случае будут хозяева. Коэффициент на победу команды Юрия Семина в БК «Лига Ставок» — 2,30. Для сравнения успех «Краснодара» оценивается в 3,20. При этом матч обещает быть голевым — для этого у команд есть все ресурсы, а главное — стремление. «Тотал» больше 2,5 оценивается с коэффициентом 1,90, опцию «Обе забьют» можно взять за 1,70. А как считаете вы?

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