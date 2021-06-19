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Широков резко высказался о Сергееве: «Сорок мячей в ФНЛ? Я в ЛФЛ тоже пятьдесят забил»

14:06
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Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в армейский клуб.

«Если исходить из того, что у ЦСКА есть Заболотный и Чалов, то мне кажется, Сергеев им не нужен на данный момент. Забил сорок мячей, ну, и что дальше? Он их забил в ФНЛ, это тоже самое, что я в ЛФЛ пятьдесят сделал», — сказал Широков «СЭ».

Иван Сергеев побил рекорд в ФНЛ по забитым мячам, стал лучшим форвардом сезона и вывел команду в РПЛ. Контракт игрока с «Крыльями советов» заканчивается 31 июля 2021 года.

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