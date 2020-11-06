«Уфа» ушла от поражения в матче с «Сочи», забив с пенальти в концовке второго тайма
В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» принимал «Уфу». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Первыми отличились хоязева: гол забил Сергей Терехов в начале второго тайма. Но в концовке встречи главный арбитр матча Николай Волошин назначил пенальти в ворота сочинцев после подсказки ВАР. Комнен Андрич с точки переиграл Сослана Джанаева.
«Уфа» набрала 7 очков, но остается в зоне вылета. В активе «Сочи» стало 23 балла.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Сочи» — «Уфа» — 1:1 (0:0)
Голы: Терехов, 53 (1:0). Андрич, 87 — с пенальти (1:1).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Цаллагов, 77), Жоаузинью (Руденко, 77), Пруцев, А.Заболотный.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Морозов (Кротов, 74), Плиев, Табидзе, Камилов, Фольмер (Данченко, 73), Алибеков (Голубев, 74), Жамалетдинов (Сысуев, 79), Андрич.
Предупреждения: Морозов, 13. Миладинович, 79.
Судьи: Волошин (Смоленск). Березнов (Москва), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Шадыханов. Мосякин (оба — Москва).
6 ноября. Сочи. Стадион «Фишт».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/