«Уфа» — «Тамбов»: стартовые составы. Беленов и Рыжиков займут место в воротах
12:54
В матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» примет «Тамбов». Стали известны стартовые составы команд.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Голубев, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Фольмер, Карп, Мрзляк, Сысуев, Агаларов.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Грицаенко, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Костюков, Онугха, Карапетян.
Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Килин, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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