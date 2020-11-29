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«Уфа» — «Тамбов»: стартовые составы. Беленов и Рыжиков займут место в воротах

12:54
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В матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» примет «Тамбов». Стали известны стартовые составы команд.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Голубев, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Фольмер, Карп, Мрзляк, Сысуев, Агаларов.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Грицаенко, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Костюков, Онугха, Карапетян.

Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Килин, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков.

Уфа — Тамбов

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