«Уфа» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в товарищеском матче
21:07
«Уфа» провела товарищеский матч против греческого «Олимпиакоса». Встреча завершилась со счетом 1:0.
В составе российского клуба отличился полузащитник Александр Саплинов, который в это межсезонье перешел в «Уфу» из «Ростова».
Товарищеские матчи. Клубы
«Олимпиакос П» — «Уфа» — 1:1 (1:1)
Голы: Саплинов, 20 (0:1). Масурас, 38 (1:1).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк, Алиев, Саплинов.
2 июля.
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