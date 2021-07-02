«Уфа» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в товарищеском матче

«Уфа» провела товарищеский матч против греческого «Олимпиакоса». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе российского клуба отличился полузащитник Александр Саплинов, который в это межсезонье перешел в «Уфу» из «Ростова».

Товарищеские матчи. Клубы

«Олимпиакос П» — «Уфа» — 1:1 (1:1)

Голы: Саплинов, 20 (0:1). Масурас, 38 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк, Алиев, Саплинов.

2 июля.