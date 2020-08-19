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«Уфа» — «Спартак»: Урунов начнет матч против бывшего клуба в запасе

14:52
Остон Урунов (в центре). Фото ФК «Спартак»
Остон Урунов (в центре). Фото ФК «Спартак»
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Стали известны составы команд на матч третьего тура РПЛ «Уфа» — «Спартак». Бывший игрок уфимского клуба Остон Урунов начнет матч на скамейке для запасных.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йович, Неделчару, Карп, Данченко, Алиев, Голубев, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Гиогобиани, Вомбергар, Рабаданов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, З. Бакаев, Маркитесов, Тил, Урунов, Глушенков.

Матч «Уфа» — «Спартак» начнется в среду, 19 августа, в 16.00.

Уфа — Спартак

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