«Уфа» — «Спартак»: Урунов начнет матч против бывшего клуба в запасе
14:52
Стали известны составы команд на матч третьего тура РПЛ «Уфа» — «Спартак». Бывший игрок уфимского клуба Остон Урунов начнет матч на скамейке для запасных.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йович, Неделчару, Карп, Данченко, Алиев, Голубев, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Гиогобиани, Вомбергар, Рабаданов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, З. Бакаев, Маркитесов, Тил, Урунов, Глушенков.
Матч «Уфа» — «Спартак» начнется в среду, 19 августа, в 16.00.
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