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«Уфа» — «Спартак»: Ларссон не реализовал пенальти, который был назначен после посдказки ВАР

16:12
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не реализовал пенальти в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Голкипер уфимцев Александр Беленов вытащил удар из правого нижнего угла.

Отметим, что главный арбитр встречи Станислав Васильев назначил пенальти после подсказки ВАР. Игрок «Уфы» сыграл рукой в своей штрафной.

Уфа — Спартак

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