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«Уфа» — «Сочи: стартовые составы команд

12:48
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Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Сочи».

«Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Плиев, Голубев, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев, Жамалетдинов.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Ан. Заболотный, Руденко.

Запасные: Адамов, Маргасов, Пруцев, Колмаков, Барсов, Варданян.

Уфимский клуб занимает 14-е место в чемпионате России с 20 очками, сочинцы — седьмые (43 очка).

Уфа — Сочи

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